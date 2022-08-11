МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. В Великобритании набирает обороты движение против повышения предельной цены на электроэнергию под названием "Не плати!" (Don't Pay), и десятки тысяч людей всерьез говорят о том, что они не собираются оплачивать счета за нее, пишет обозреватель британского издания The Telegraph Маркус Парех. Экономист раскрыл, какую замену готовят доллару

Глава энергетической компании Utilita Дерек Ликориш предупредил, что энергетические компании не смогут помочь субсидировать оплату счетов, и призвал ввести "социальный тариф". Он предупредил о том, что отказ оплачивать счета за электроэнергию вызовет у людей "всевозможные проблемы". Согласно прогнозам, в январе потолок цен на энергоносители достигнет 4,2 тысяч фунтов стерлингов.

Ликориш заявил, что энергетические компании "будут не в том положении, чтобы субсидировать оплату счетов", и призвал правительство ввести социальный тариф, чтобы помочь самым бедным домохозяйствам отапливать свои дома этой зимой. Он объяснил ведущему программы Today, что «энергетические компании не смогут субсидировать счета, у предприятий нет финансовой устойчивости, и поэтому, чтобы этого не произошло, потолок цен был изменен. Люди не платят по счетам, и я, конечно же, не рекомендую так поступать. Это вызовет у них кучу проблем, но я их понимаю".

Ликориш дал этот комментарий на фоне масштабного роста поддержки в Великобритании движения "Не плати". Его цель — вынудить власти страны отказаться от повышения цен на энергоносители. Исполнительный директор управления Джонатан Брирли призвал семьи не участвовать в набирающей обороты кампании гражданского неповиновения, параллельно обвиняя Россию в резком скачке оптовых цен на газ.

Консалтинговая компания Cornwall Insight, в свою очередь, предупредила, что в январе предельная цена может превысить 4,2 тысячи фунтов стерлингов. Это значит, что среднестатистическая семья будет платить за электроэнергию не 164 фунта в месяц, как сейчас, а 355.

Ликориш призвал правительство ввести социальный тариф, чтобы помочь беднейшим домохозяйствам Великобритании оплачивать счета, хотя, как замечает журналист The Telegraph, ранее чиновники уже отвергли это предложение. CNN: "улыбка доллара" не сулит ничего хорошего

"Нам нужно решить, как мы будем разрабатывать социальный тариф. Может, эту идею уже и отвергли, но я не слышал, чтобы кто-нибудь предложил более подходящий вариант решения проблемы, — сказал он. — Это должен быть социальный тариф, надлежащим образом финансируемый Казначейством из бюджета. Да, это приведет к увеличению количества займов, но, на мой взгляд, именно это сейчас необходимо, если мы хотим снять нагрузку с беднейших слоев населения", подытожил он.

Задолженность по счетам за электроэнергию в Великобритании достигла исторического максимума в 1,3 миллиарда фунтов, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на исследование компании Uswitch. Как отмечается, это в три раза больше, чем в прошлом году. Согласно данным исследования, сейчас шесть миллионов домохозяйств по всей стране в среднем должны поставщикам по 206 фунтов, хотя еще в апреле средняя сумма задолженности составляла 188 фунтов.