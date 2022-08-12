МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Инициативам по смягчению косвенных санкций Евросоюза в отношении поставок российского продовольствия могут помешать страны Прибалтики, заявил в интервью "Известиям" евродепутат от Франции Тьерри Мариани. Аналитики оценили, сможет ли экспорт продуктов из России превысить импорт

Он отметил, что сложность вопроса заключается в необходимости принять по нему решение всеми 27 государствами-членами Евросоюза консенсусом. Страны Западной Европы, по его мнению, заинтересованы как можно быстрее справиться с глобальным разрушением сельскохозяйственных рынков, но "Польша или Прибалтика обязательно заблокируют подобные решения".