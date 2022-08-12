МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Китай намерен активно продвигать реализацию крупных инфраструктурных и энергетических проектов с Монголией, заявил министр иностранных дел КНР Ван И. Товарооборот России и Китая вырос на 29% за семь месяцев 2022 года

Ранее издание South China Morning Post со ссылкой на аналитиков сообщало, что Китай активизирует отношения с Монголией и инвестирование в железнодорожную инфраструктуру этой страны, чтобы расширить торговлю с Россией, так как, согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития, около 90% грузовых перевозок между Китаем и Россией проходит через Монголию.

"Деловое сотрудничество является важной опорой и заметным преимуществом китайско-монгольских отношений", — заявил Ван И в совместном интервью китайским СМИ, текст которого в пятницу опубликовало внешнеполитическое ведомство страны.

Он отметил, что в ходе его визита в Монголию на этой неделе стороны достигли консенсуса о намерении дальнейшего развития и использования преимуществ наличия у двух стран протяженной сухопутной границы, договорились укреплять приграничное сотрудничество, способствовать полному открытию пунктов пропуска, соединению железных и автомобильных дорог, а также обеспечивать стабильные и бесперебойные цепочки производства и поставок.

"Мы будем эффективно использовать план трансграничной стыковки железных дорог в пункте пропуска Ганьцимаоду, подписанный на этот раз (в ходе визита главы МИД КНР – ред.), чтобы помочь Монголии шире открыться для Китая", — указал Ван И.

По его словам, Китай "будет активно продвигать реализацию крупных инфраструктурных и энергетических проектов, поможет Монголии как можно скорее превратить преимущества ресурсов в преимущества развития и повысить возможности независимого развития".

Газета South China Morning Post ранее также отмечала, что торговые споры Китая с США и Австралией, а также усилия Вашингтона по сдерживанию деятельности китайских технологических компаний привели к тому, что Пекин начал в срочном порядке искать возможности для диверсификации импорта, особенно продукции, которая является ключевой для экономики. Ожидается, что модернизация в железнодорожной сфере, о которых договорились главы МИД Китая и Монголии, будут способствовать налаживанию перевозок между Россией и Китаем.