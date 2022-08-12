МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Турция выступает за налаживание прямых торговых операций с Арменией, заявил агентству Anadolu источник в МИД страны. СМИ: Россия и Турция могут полностью перейти на нацвалюты в торговле

Неназванный высокопоставленный источник во внешнеполитическом ведомстве Турции в беседе с агентством выразил уверенность в том, что прямая торговля с Арменией может носить взаимовыгодный характер.

Он напомнил, что товарооборот между Турцией и Арменией на сегодняшний день составляет около 230 миллионов долларов в год. Между двумя странами через территорию Грузии ежегодно следует в среднем 15 тысяч грузовиков с товарами.

"С точки зрения Турции нынешний показатель торговли с Арменией — сравнительно небольшая цифра, однако по факту мы говорим о рынке страны (Армении) с многомиллионным населением. Если стороны смогут обеспечить достаточную гибкость и довести отношения до позитивной точки, то ситуация сможет отвечать интересам как Турции, так и Армении", — заявил он.