АНКАРА, 12 авг — ПРАЙМ. Еще два корабля с украинским зерном вышли из черноморских портов в пятницу, сообщило минобороны Турции в твиттере. Пусть едят пирожные. Что будет, когда Украина продаст все зерно

Согласно информации, судно "Сормовский" идет под флагом Белиза в турецкий Текирдаг и везет 3050 тонн пшеницы. Оно вышло 12 августа из порта Черноморска.

"Стар Лаура" под флагом Маршалловых островов направляется из порта "Южный" в Иран, на его борту 60 тысяч тонн украинской кукурузы.

Россия и Украина 22 июля подписали соглашение с ООН и Турцией о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии вывозу украинского зерна. В рамках соглашение начал работу совместный координационный центр в Стамбуле, в который вошли представители России, Украины и Турции. Новый орган займется наблюдением за выходом судов с зерном с Украины по согласованному коридору и урегулированием возможных инцидентов.