Два сухогруза с зерном покинули украинские порты в пятницу
Сухогрузы Sormovsky и Star Laura с украинским зерном вышли в пятницу из черноморских портов
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АНКАРА, 12 авг — ПРАЙМ. Еще два корабля с украинским зерном вышли из черноморских портов в пятницу, сообщило минобороны Турции в твиттере.
Согласно информации, судно "Сормовский" идет под флагом Белиза в турецкий Текирдаг и везет 3050 тонн пшеницы. Оно вышло 12 августа из порта Черноморска.
"Стар Лаура" под флагом Маршалловых островов направляется из порта "Южный" в Иран, на его борту 60 тысяч тонн украинской кукурузы.
Россия и Украина 22 июля подписали соглашение с ООН и Турцией о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии вывозу украинского зерна. В рамках соглашение начал работу совместный координационный центр в Стамбуле, в который вошли представители России, Украины и Турции. Новый орган займется наблюдением за выходом судов с зерном с Украины по согласованному коридору и урегулированием возможных инцидентов.
https://1prime.ru/world/20220812/837770662.html
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