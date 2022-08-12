МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. ВВП Великобритании во втором квартале 2022 года, по предварительной оценке, вырос в годовом выражении на 2,9%, а в квартальном — снизился на 0,6%, сообщает национальное статистическое бюро страны. Промышленное производство в Великобритании снизилось в июне

Опрошенные порталом DailyFx аналитики полагали, что показатель вырос лишь на 2,8% в годовом выражении и снизился на 0,3% — в квартальном.

Отмечается при этом, что объем ВВП страны сейчас на 0,6% выше, чем он был в четвертом квартале 2019 года.

Снижение в сфере услуг, которая составляет основу экономики Соединенного Королевства, во втором квартале 2022 года в квартальном выражении составил 0,4%, а строительный сектор снизился на 1,6%.