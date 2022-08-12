БЕРЛИН, 12 авг — ПРАЙМ. Власти ФРГ призвали своих граждан сократить потребление электроэнергии в целях экономии – и без того высокие тарифы могут вырасти еще в несколько раз. Растут и счета за газ. Немцы сетуют: душ и тёплый дом превратились в роскошь, а режим экономии стал экстремальным. О том, что предпринимают жители Германии, чтобы снизить коммунальные расходы максимально, выяснял корреспондент РИА Новости. Немцам предрекли неразрешимые финансовые трудности

КАТАСТРОФИЧЕСКИЕ СЧЕТА

"Единственное, что можно сделать в нынешней ситуации, когда счета катастрофически растут, — это сократить отопление в квартире, проверить, не нужно ли заменить уплотнители на окнах и дверях, и потеплее одеваться, находясь дома", — делится с РИА Новости 32-летний житель немецкого Киля.

Электрические обогреватели, продажи которых в последнее время выросли, не решат проблему, считает он.

"Счета на электроэнергию также растут", — поясняет мужчина.

По его словам, остается лишь надеяться на теплую зиму.

ТАЗ ВМЕСТО ДУША

Мужчина из пригорода Франкфурта-на-Майне рассказывает, что живет в доме, где на несколько квартир один общий счётчик. Его показатели распределяются в соответствии с площадью квартир. Der Tagesspiegel: Германия не готова к зиме без российского газа

"Конечно, мы все планируем максимально экономить этой зимой. Меня уже предупредили, что последующие счета за коммунальные расходы могут вырасти в 2-3 раза. Буду экономно принимать душ: включать на пару секунд и выключать, когда намыливаюсь", — описывает схему 40-летний немец.

Больше всего он переживает за своего отца. "В вопросе принятия душа нам пришлось вернуться к режиму "глубокого ГДРовского времени", когда ванные были не у всех и многим приходилось умываться просто тряпкой, смоченной в тазике. Душ был лишь несколько раз в неделю. И к такому режиму вынужден сейчас вернуться мой отец — немецкий пенсионер после 45 лет рабочего стажа в Германии", — сетует собеседник.

Он добавляет, что ему очень обидно за старшее поколение.

"Немецкий пенсионер получает меньше, чем тратят на мигрантов. Он работал, платил налоги, а теперь государство ему показывает, что другие люди более ценны, чем граждане их страны", — поясняет немец.

"То есть ведущая промышленная нация в Европе не может позволить себе душ и теплый дом на старости лет", — заключает он.

ДРОВА ВМЕСТО ГАЗА

Райнхардту из пригорода Берлина 79 лет. Он живет в небольшом доме с печью и маленьким садом.

"У меня есть газовое отопление, но этой зимой я намерен экономить газ, и поэтому заранее приобрёл деревянные брикеты, чтобы топить печь, потратил 800 евро. Этого должно хватить на всю зиму", — говорит он.

Чтобы сэкономить на подогреве воды, пенсионер начал принимать прохладный душ.

"Знаю, что также делают и мои соседи. Надо сказать, что мы всегда экономно обходились с коммунальными ресурсами, но в этом году это будет экстремально", — добавляет собеседник.

Недавно он получил счёт за газ за прошлый год, а вместе с ним предупреждение, что цена в следующей квитанции может вырасти в два раза. Для него это может означать счет на более чем 2000 евро.

А житель Ганновера 35 лет рассказал, что всегда потреблял очень мало, поэтому в нынешней ситуации не предпринимает дополнительных усилий.

"Но мои коллеги, например, стали сильнее сокращать время принятия душа, включают более прохладную воду, следят за тем, чтобы USB-зарядки были отключены от розеток, а при запуске стирки ставят режим не выше 30 градусов", — говорит он.

Некоторые из его друзей, добавляет он, еще и начали откладывать деньги — на будущие коммунальные платежи.