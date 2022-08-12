МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Инициированная Белым домом торговая война с Пекином ведет в никуда, пишет китайское государственное издание Global Times. Инфляция во Франции достигла максимума с 1985 года

Повышенные пошлины на товары не сумели задушить внешнюю торговлю Китая. поэтому Вашингтону необходимо как можно быстрее отменить эти ограничения и "прекратить шоу, от которого китайское общество уже устало".

Ранее Рейтер со ссылкой на неназванные источники сообщил, что военные учения Китая у берегов Тайваня заставили политиков Белого дома отложить обсуждение развития таможенных пошлин на китайские товары. Сообщалось, что США в течение нескольких месяцев вырабатывают новые решения проблемы с пошлинами товаров из КНР, введенными во время президентского срока Дональда Трампа.

Отмечается, что администрация действующего президента Джо Байдена изучала пути отмены некоторых тарифов из списка для американских компаний, "которые могут получать только определенные поставки из Китая". Но то, как официальный Пекин отреагировал на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань заставила провести "переоценку со стороны чиновников администрации, которые стремятся не делать ничего, что могло бы быть расценено Китаем как эскалация". Другой аспект, волнующий американцев в связи с отменой пошлин, это репутация — Белый дом не хочет выглядеть "отступающим перед лицом агрессии коммунистической страны".

Автор статьи полагает, что в последние месяцы американские политики неоднократно посылали противоречивые сигналы китайским коллегам по вопросу пошлин: то Белый дом заявляет о готовности отмены некоторых пошлин для китайских экспортеров, то сразу оговаривается, что тарифы будут сохранены в качестве рычага давления на Поднебесную.

По мнению газеты, введение дополнительных пошлин для китайских товаров со стороны Америки было глупым и неверным шагом. Вашингтон по ошибке связывал экономические проблемы США с тем, что Китай за счет экспорта своих товаров не только получает американские деньги, но и подворовывает технологии.

Авторы статьи считают, что своими пошлинами "США пошли против экономических законов и проигнорировали международные правила, чтобы начать торговую войну". Вашингтон таким давлением пытался "заставить Китай выплюнуть то, что он съел". Хотя годы, прошедшие после появления пошлин, показали: Китай на этом фоне сумел установить исторические рекорды в торговле, в том числе и по объему экспорта в США".

Как отчитывалось главное таможенное управление Китая, товарооборот между Поднебесной и США за январь-июль текущего 2022 года вырос на 11,8% — до 452,3 миллиарда долларов. За прошлый год товарооборот двух стран вырос на 28,7% и составил 755,6 миллиарда долларов.