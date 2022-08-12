МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Единство стран европейского блока рискует оказаться под ударом из-за надвигающегося на регион энергетического кризиса, заявил в интервью Maaseudun Tulevaisuus президент Финляндии Саули Ниинисте. Global Times: Китай устал от шоу США с пошлинами

Политик отметил, что дальнейшая ситуация на Украине вызывает у него высокую обеспокоенность. Ниинисте считает, что это может серьезно сказаться на энергетическом секторе Европы: удар придется и по Финляндии, и по другим странам ЕС.

По его мнению, европейцам придется привыкать, что экономика их стран не будет расти и укрепляться год от года.

"Мы в Финляндии давно привыкли жить с мыслью, что в следующем году все будет лучше. Такой поворотный момент, при котором как прежде уже не будет", — подчеркнул он и отметил, что вызовы обществу только растут.

"Это может повлиять и на единство Европы", — добавил президент.

Он также считает, что сейчас для ЕС одним из наиболее актуальный вопросов становится обретение участниками самодостаточности. Речь идет о сфере безопасности и обеспечения своих граждан продовольствием. СМИ: Германию ждет "зима ярости" из-за падения уровня жизни

После начала спецоперации на Украине страны Запада ввели против России беспрецедентные санкции, в том числе были заморожены золотовалютные резервы, арестовано имущество россиян за пределами РФ. Страны ЕС приняли уже семь пакетов новых ограничительных мер, в том числе — эмбарго на экспорт Россией угля и нефти. Однако все эти действия обернулись осложнением для стран Запада: был вызван резкий рост инфляции и цен на продукты и энергоносители.