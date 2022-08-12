МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Вероятность того, что мировой финансовый кризис 2008 года повторится, не так велика, поделился мнением с РИА Новости главный экономист агентства "Эксперт РА" Антон Табах. Банк России не исключил рост ключевой ставки в 2023 году

Ранее в пятницу из проекта доклада ЦБ РФ об основных направлениях денежно-кредитной политики на 2023-2025 годы стало известно, что регулятор допускает мировой кризис с фрагментацией экономики и масштабом 2007-2008 годов.

"Вероятность повторения кризиса 2008-2009 годов не так велика – просто мы о нем слишком хорошо помним и используем для сравнения", — считает Табах.

Эксперт отмечает, что, скорее всего, речь может идти о специально устроенном замедлении экономики, чтобы стравить инфляционное давление и избыток спроса на рынке труда.

"Пока основные показатели — например, высокая занятость или достаточно высокие госрасходы — указывают на более мягкий сценарий. Но Банку России положено быть консервативным, поэтому он рассматривает довольно жесткие сценарии", — заключил Табах.