Эксперт оценил вероятность повторения кризиса 2008 года
Эксперт Табах: вероятность повторения мирового финансового кризиса 2008 года не так велика
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МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Вероятность того, что мировой финансовый кризис 2008 года повторится, не так велика, поделился мнением с РИА Новости главный экономист агентства "Эксперт РА" Антон Табах.
Ранее в пятницу из проекта доклада ЦБ РФ об основных направлениях денежно-кредитной политики на 2023-2025 годы стало известно, что регулятор допускает мировой кризис с фрагментацией экономики и масштабом 2007-2008 годов.
"Вероятность повторения кризиса 2008-2009 годов не так велика – просто мы о нем слишком хорошо помним и используем для сравнения", — считает Табах.
Эксперт отмечает, что, скорее всего, речь может идти о специально устроенном замедлении экономики, чтобы стравить инфляционное давление и избыток спроса на рынке труда.
"Пока основные показатели — например, высокая занятость или достаточно высокие госрасходы — указывают на более мягкий сценарий. Но Банку России положено быть консервативным, поэтому он рассматривает довольно жесткие сценарии", — заключил Табах.
https://1prime.ru/world/20220812/837779335.html
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