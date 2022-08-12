МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Вашингтон ужесточит контроль над вывозом полупроводников и технологий для газотурбинных двигателей, говорится в заявлении министерства торговли США. Global Times: Китай устал от шоу США с пошлинами

"Министерство торговли пересматривает перечень контролируемого экспорта для расширения контроля над четырьмя технологиями", — следует из документа.

Как уточняется, такая мера принимается в рамках договоров о контроле над экспортом вооружений и товаров двойного назначения.

Под контроль теперь попадут:

ультра-широкополосные проводники,

ПО для разработки интегральных схем;

технологий для газотурбинных двигателей.

Официально документ опубликуют на следующей неделе.