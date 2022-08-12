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США ужесточат контроль над экспортом технологий для газовых турбин
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Вашингтон ужесточит контроль над вывозом полупроводников и технологий для газотурбинных двигателей, говорится в заявлении министерства торговли США. "Министерство торговли... ПРАЙМ, 12.08.2022
энергетика, экономика, мировая экономика, новости, сша, технологии, экспорт
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Вашингтон ужесточит контроль над вывозом полупроводников и технологий для газотурбинных двигателей, говорится в заявлении министерства торговли США.
"Министерство торговли пересматривает перечень контролируемого экспорта для расширения контроля над четырьмя технологиями", — следует из документа.
Как уточняется, такая мера принимается в рамках договоров о контроле над экспортом вооружений и товаров двойного назначения.
Под контроль теперь попадут:
- ультра-широкополосные проводники,
- ПО для разработки интегральных схем;
- технологий для газотурбинных двигателей.
Официально документ опубликуют на следующей неделе.