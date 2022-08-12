МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Томас Баркин, президент Федерального резервного банка Ричмонда, заявил в пятницу о необходимости дальнейшего повышения процентных ставок для обуздания инфляции. Он также сказал, что будет следить за экономическими данными США, чтобы понять, насколько следует повысить ставки на следующем заседании центробанка, намеченном на сентябрь. Замедление инфляции в США стало позитивным сигналом для мировых рынков

"Мне бы хотелось увидеть период, когда инфляция будет оставаться под контролем в течение некоторого времени, и пока мы не достигнем этого, нам придется повышать ставки", — сказал Баркин в интервью CNBC, добавив, что ему хотелось бы видеть инфляцию на целевом уровне ФРС 2% в течение "некоторого времени".

ФРС поднимает процентные ставки уже несколько месяцев. В июне и июле они дважды были повышены на 75 базисных пунктов, до целевого диапазона 2,25%-2,5%. Инвесторы ожидают, что на заседании в сентябре ставки будут повышены менее сильно, на 50 базисных пунктов, а вероятность третьего повышения на 75 базисных пунктов оценивается в 45%.

Отметив, что до заседания новых данных по инфляции и занятости не ожидается, Баркин сказал, что будет определяться с позицией №ближе к делу", и что хотел бы, чтобы "реальная" стоимость заимствований (с поправкой на инфляцию и инфляционные ожидания) была больше нуля.

Согласно результатам опроса, опубликованным в пятницу Мичиганским университетом, индикатор ожиданий относительно инфляции на год вперед в августе снизился до 6-месячного минимума 5,0% с 5,2% в июле, а на пять лет вперед — вырос до 3,0% с 2,9%.

"Думаю, что мы близки к тому, чтобы вывести реальные ставки на позитивную территорию по всей кривой, и нужно удержать их там", — сказал Баркин, добавив, что для этого необходимо следить также за ожиданиями в отношении траектории процентной ставки.

До сих пор экономика США выдерживала повышения процентных ставок, сохраняя фундаментальную стабильность, отметил Баркин, предупредив при этом, что уровень безработицы, вероятно, повысится по мере дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.