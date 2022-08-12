МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Объем нового банковского кредитования в Кита в июле сократился больше, чем ожидалось, а рост общего объема непогашенных кредитов замедлился, так как компании и потребители опасались влезать в долги на фоне новых вспышек COVID, а также проблем на рынке труда и усугубления кризиса сектора недвижимости. Китай увеличит расчеты в нацвалютах в торговле с Россией

Согласно вышедшим в пятницу данным Народного банка Китая, в июле китайские финансовые организации выдали новые кредиты на 679 млрд юаней (101 млрд долларов США). Это менее четверти выданных в июне сумм, и меньше, чем ожидали аналитики.

Опрошенные Reuters экономисты прогнозировали сокращение нового кредитования в июле до 1,10 трлн юаней против 2,81 трлн юаней в июне. В июле прошлого года были выданы кредиты на 1,08 трлн юаней.

Займы домохозяйствам в июле, включая ипотечные кредиты, сократились до 121,7 млрд юаней с 848,2 млрд юаней в июне, а кредиты компаниям — до 287,7 млрд юаней с 2,21 трлн юаней.

Во 2-м квартале рост китайской экономики резко замедлился в результате многочисленных локдаунов, а в секторе недвижимости один кризис сменяет другой.

Народный банк Китая заявил в среду о том, что будет усиливать проведение своей рациональной денежно-кредитной политики и поддерживать разумно большие объемы ликвидности, а также внимательно следить за динамикой инфляции в Китае и за рубежом.

Все больше покупателей жилья заявляют о намерении прекратить погашать ипотечные кредиты, взятые под покупку объектов в незавершенных проектах. Регуляторы призвали банки обеспечить застройщиков недостающими средствами, но доверие к сектору недвижимости остается хрупким.

По данным фирмы China Beige Book International, которая ежемесячно опрашивает более 1000 компаний, в июле наблюдался явный спад спроса на кредиты со стороны компаний производственного сектора и сферы услуг, а компании розничной торговли запрашивали немного больше кредитов.

Некоторые аналитики отмечают, что избыток ликвидности, который в последнее время образовался на межбанковском рынке, является признаком слабого спроса на кредиты.

В июле по сравнению с июлем прошлого года денежный агрегат М2 в Китае вырос на 12%. Опрошенные Reuters экономисты ожидали роста на 11,4%.

Рост общего объема непогашенных кредитов в июле замедлился до 11% против 11,2%. Аналитики ожидали, что рост останется без изменений.

Рост непогашенной задолженности по общему социальному финансированию (TSF), которое отражает объемы кредитования и ликвидности в экономике в целом, в июле замедлился до 10,7% с 10,8% в июне.