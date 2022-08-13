МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Крупнейшие международные рейтинговые агентства Fitch Ratings и S&P Global Ratings понизили рейтинги Украины в зарубежной валюте до уровня "RD" (ограниченный дефолт) и "SD" (выборочный дефолт) соответственно.

Как сообщает Fitch Ratings, это агентство рассматривает отсрочку платежей страны по внешнему государственному долгу до 2024 года завершением обмена проблемного долга (DDE).

В свою очередь S&P понизило рейтинг Украины в иностранной валюте до уровня "SD/SD" с "CC/C", о чем сообщает агентство Reuter.

"Учитывая объявленные условия реструктуризации, а также в соответствии с нашими критериями, мы рассматриваем соглашение как проблемное и равносильное дефолту", — отмечается в распространенном сообщении S&P.

При этом на текущей неделе агентство Bloomberg ранее сообщало, что Киеву удалось получить одобрение держателей международных облигаций на заморозку выплат по займам до 2024 года. Пояснялось, что речь идет о задолженности Украины на сумму 19,6 миллиарда долларов.