ВАШИНГТОН, 13 авг — ПРАЙМ. Бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер (возглавлял госдеп с 1973 по 1977 годы) считает, что США находятся "на грани войны" с Москвой и Пекином по вопросам, которые частично создали сами. Пушков оценил политику Турции в отношении России

"Мы находимся на грани войны с Россией и Китаем по вопросам, которые мы частично создали, не имея какого-либо представления о том, чем это закончится или к чему это должно привести", — заявил Киссинджер в интервью газете Wall Street Journal.

Экс-госсекретарь США отметил, что "все, что можно сделать, — это не нагнетать напряженность и создавать варианты, а для этого должна быть какая-то цель".

Говоря об Украине, Киссинджер отметил, что раньше "лучшей ролью" для этой страны он считал "что-то вроде Финляндии", которая не входит в Североатлантический альянс. Теперь — из-за проводимой РФ спецоперации — он "считает, что, так или иначе, официально или нет, к Украине после этого нужно относиться как к члену НАТО".

Что касается урегулирования по Украине, то оно, по мнению Киссинджера, сохранит за Россией "Крым и части Донбасса", пишет газета (цитату экс-госсекретаря издание не приводит).

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".