ВАШИНГТОН, 13 авг — ПРАЙМ. Конфликт между Китаем и Тайванем может нанести удар по американской экономике из-за зависимости США от основного поставщика микрочипов на острове и высоких темпов развития производителей полупроводников в КНР, считают эксперты. Киссинджер заявил, что США "на грани войны" с Россией и Китаем

По мнению экспертов, нынешняя политика Вашингтона в отношении острова несет значительные риски в случае, если ситуация выльется в вооруженный конфликт и затронет производство полупроводников на Тайване, поставляемых на американский рынок. Высокотехнологичная продукция острова используется во множестве американских товаров, включая компьютеры, автомобили, медицинское оборудование, программы искусственного интеллекта и средства связи.

В прошлом году США потеряли 240 миллиардов долларов из-за нехватки микрочипов, а возможные военные действия на Тайване могут еще больше ударить по американской экономике из-за зависимости от поставок Тайваньской компании по производству полупроводников (TSMC), являющейся крупнейшей в мире.

Администрация президента США Джо Байдена в обзоре цепочки поставок в 2021 году уже признавала значительную зависимость страны от продукции TSMC, и, по данным исследовательской группы Capital Economics, именно TSMC производит более 90% самых современных микрочипов в мире.

Крупнейшие технологические корпорации США, включая Apple, Intel, NVIDIA, Qualcomm, AMD и Broadcom, закупают микрочипы у TSMC, в то время как правительство США зависит от тайваньских микрочипов для производства некоторых наиболее важных и сложных систем, включая вооружение.

"Если учитывать военные действия или вторжение, то фабрика TSMC может прекратить свою деятельность", — предупреждал в июльском интервью CNN глава TSMC Марк Лью.

Представители властей Тайваня также указывают на угрозы, связанные с возможной эскалацией ситуации вокруг острова. Так, официальный представитель Тайваня во Франции Франсуа Чин-Чун Ву в эфире телеканала BFM Business заявлял, что нарастание напряженности в Тайваньском проливе может привести к осложнению ситуации на мировом рынке полупроводников.

"Производственная цепочка полупроводников – сложный процесс. Если какой-либо конфликт повлияет на производство хотя бы одного компонента этого технологически сложного продукта, вся система перестанет функционировать. Это станет большой проблемой для всего мирового рынка", – сказал Чин-Чун Ву.

В июле бывший директор по кибербезопасности Совета национальной безопасности Белого дома Зак Нанн назвал нехватку полупроводников и нехватку мощностей для их производства "прямой угрозой" для экономики и национальной безопасности США.

Помимо военных действий, угрозу производству и последующему экспорту микрочипов с Тайваня представляет высокая зависимость острова от сырья из КНР. В ответ на визит на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси Пекин предпринял шаги по сдерживанию поставок на остров кварцевого песка, который используется при разработке полупроводников.

В то же время собеседник РИА Новости указывает на отставание США от Китая в развитии высокотехнологичных производств.

"19 из 20 самых быстрорастущих полупроводниковых компаний мира сейчас находятся в материковом Китае, и ни одна из них не находится в Соединенных Штатах", — сообщил бывший помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Чес Фриман.

"У США есть потенциал и ресурсы, чтобы превзойти Китай, но они до сих пор этого не сделали", — добавил он.

Фриман отмечает, что хотя на Китай сегодня приходится лишь 15% мирового производства полупроводников, компании из КНР быстро наращивают свою долю, в то время как присутствие США, напротив, упало с 37% до 12%.

По его мнению, США отстают от Китая и в подготовке специалистов в области высоких технологий, обучая в четыре раза меньше студентов в области естественных наук, технологий, инженерии и математики.

В результате эксперт указывает на ошибочность мнения о преимуществе западной модели технологического развития, которое опровергает опыт КНР.

"Многие примеры из истории опровергают самодовольное американское предположение, что только частные компании в либеральных демократиях и свободе слова в политических вопросах могут быть изобретательными. Китай доказывает, что этот миф оказался ошибочен", — резюмирует Фриман.