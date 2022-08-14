МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Сотрудничество лидеров Турции и России Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина раздражает страны Запада, считает автор американского издания The New York Times Стивен Эрлангер.

"Эти отношения вызывают большое раздражение у союзников Эрдогана по НАТО, поскольку он создает значительную брешь в дамбе санкций, которую из-за всех сил пытается соорудить Запад", — заявляет обозреватель.

Стремление турецкого президента не портить свои взаимоотношения с Россией связано с готовностью Кремля вести взаимовыгодное сотрудничество с Анкарой.

Турция, напоминает автор издания, не стала поддержать беспрецедентные санкции против России и изучает вопрос сотрудничества с российскими банками, оказавшимися под запретом у SWIFT. Турецкие покупатели могут осуществлять импорт российских энергоресурсов.

Однако Эрдоган сталкивается с политическими препятствиями перед выборами 2023 года. Это связано с трудным экономическим положением Турции.

"Взаимные вызовы сблизили двух президентов как никогда. Они встречались дважды за последние три недели", — пишет журналист.

После начала спецоперации на Украине страны Запада ввели против России беспрецедентные санкции. Были заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов. Страны Евросоюза принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть, и сейчас рассматривают новые ограничения.