МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Действующий президент США Джо Байден не будет принимать участие в следующих президентских выборах в 2024 году. Об этом в беседе с газетой The New York Times рассказала председатель комитета палаты представителей по надзору и реформе, конгрессвумен Кэролин Малони. NYT: Путин новым партнерством раздражает Запад

"Не под запись, он не будет баллотироваться", — ответила представитель Конгресса на вопрос журналиста о том, стоит ли нынешнему президенту участвовать в выборах.

После этого ответа представитель издания попросила парламентария дать ответ "под запись".

"Под запись? Нет, ему не следует снова баллотироваться", — сказала Малони.

Ранее официальный представитель Администрации президента США Карин Жан-Пьер подтвердила планы Байдена вновь участвовать в президентской гонке в 2024 году.

СМИ сообщали, что Байден рассказывал о своих планах по поводу второго президентского срока экс-президенту США Бараку Обаме в личной беседе.

Сам глава государства заявлял, что будет считать везением, если его соперником на выборах 2024 года вновь станет Дональд Трамп.