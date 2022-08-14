Конгрессвумен Малони: президент Джо Байден не будет участвовать в выборах в 2024 году
МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Действующий президент США Джо Байден не будет принимать участие в следующих президентских выборах в 2024 году. Об этом в беседе с газетой The New York Times рассказала председатель комитета палаты представителей по надзору и реформе, конгрессвумен Кэролин Малони.
"Не под запись, он не будет баллотироваться", — ответила представитель Конгресса на вопрос журналиста о том, стоит ли нынешнему президенту участвовать в выборах.
После этого ответа представитель издания попросила парламентария дать ответ "под запись".
"Под запись? Нет, ему не следует снова баллотироваться", — сказала Малони.
Ранее официальный представитель Администрации президента США Карин Жан-Пьер подтвердила планы Байдена вновь участвовать в президентской гонке в 2024 году.
СМИ сообщали, что Байден рассказывал о своих планах по поводу второго президентского срока экс-президенту США Бараку Обаме в личной беседе.
Сам глава государства заявлял, что будет считать везением, если его соперником на выборах 2024 года вновь станет Дональд Трамп.
https://1prime.ru/world/20220814/837783449.html