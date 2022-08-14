ПЕКИН, 14 авг — ПРАЙМ. Делегация конгрессменов из США, во главе с сенатором Эдом Марки, планирует посетить Тайвань 14-15 августа, сообщил в воскресенье Американский институт на Тайване, де-факто выполняющий роль посольства США на острове. Оценены риски обострения ситуации с Тайванем для электроэнергетики России

"Делегация посетит Тайвань 14-15 августа 2022 года в рамках более крупного визита в Индо-Тихоокеанский регион", — отмечается в сообщении.

Ожидается, что делегация проведет встречу с высокопоставленными чиновниками острова с целью обсуждения отношений США и Тайваня, региональную безопасность, торговлю и инвестиции, изменение климата и ряд других вопросов.

Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавнего визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения, а также заявил о сокращении сотрудничества с США по ряду вопросов.