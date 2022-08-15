2022-08-15T20:34:13+03:00
2022-08-15T20:34:13+03:00
2022-08-15T20:34:13+03:00
2022
https://1prime.ru/world/20220815/837793188.html
Шойгу и Гутерреш обсудили упрощение экспорта российских продуктов питания
Мировая экономика
Новости
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МО РФ: ШОЙГУ И ГУТЕРРЕШ ОБСУДИЛИ ИНИЦИАТИВЫ ООН ОТНОСИТЕЛЬНО ПОРЯДКА УПРОЩЕНИЯ ЭКСПОРТА РОССИЙСКИХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ И УДОБРЕНИЙ ПРАЙМ, 15.08.2022
экономика, мировая экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МО РФ: ШОЙГУ И ГУТЕРРЕШ ОБСУДИЛИ ИНИЦИАТИВЫ ООН ОТНОСИТЕЛЬНО ПОРЯДКА УПРОЩЕНИЯ ЭКСПОРТА РОССИЙСКИХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ И УДОБРЕНИЙ