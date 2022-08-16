МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Власти Узбекистана предложили странам-участницам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) провести международную конференцию по кооперации в агропромышленном секторе в мае 2023 года в Ташкенте. Об этом сообщил первый заместитель министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Азиз Воитов. Второй Экономический форум ШОС состоится в Ташкенте 16-17 августа

Узбекистан в настоящий момент председательствует в ШОС. В Ташкенте во вторник открылся второй Экономический форум стран организации.

"Предлагаем провести международную конференцию кооперации в агропромышленном секторе и возможностей для сотрудничества. Первый подобный форум готовы провести в Узбекистане в мае 2023 года", — заявил Воитов, подчеркнув, что конференция позволит ее участникам выработать совместный план по расширению кооперации в сельскохозяйственном секторе, изучению и внедрению новейших агротехнологий и методов по повышению урожайности, устойчивости растений к болезням, сбережению водных ресурсов.

По его словам, проблема продовольственной безопасности особенно акутальна на территории участников организации.

Кроме того, Воитов рассказал о предложении Узбекистана разработать план действий по поощрению взаимных инвестиций в условиях глобальных экономических и финансовых потрясений.

По словам узбекского министра инвестиций и внешней торговли, этот план позволит усилить координацию ведомств стран ШОС, ответственных за формирование инвестиционной политики.

Он предложил привлечь экономические и аналитические центры стран ШОС "для определения оптимальных мер, приемлемых для всех стран организации", а также сдеалть Деловой совет ШОС рабочим органом по реализации данной инициативы.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.