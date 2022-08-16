МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Власти России предлагают странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) присоединится к российской системе передачи финансовых сообщений (СПФС) для увеличения объемов взаиморасчетов в национальных валютах. Об этом заявил во вторник министр экономического развития страны Максим Решетников. Узбекистан предложил провести конференцию по АПК в рамках ШОС

Узбекистан в настоящий момент председательствует в ШОС. В Ташкенте во вторник открылся второй Экономический форум стран организации.

"Для обеспечения бесперебойной кооперации между банками предлагаем участником организации присоединиться к российской системе передачи финансовых сообщений", — сказал Решетников в своем видеообращении к участникам форума.

Глава МЭР РФ отметил, что странам ШОС необходимо продолжить добиваться полной совместимости национальных платежных систем, а также постоянного роста объема взаиморасчетов национальных валютах.

"Уже сегодня видим позитивные результаты, например, четверть оборота между Россией и Китаем осуществляется в рублях и юанях", — отметил Решетников.

Российский министр также сообщил, что перспективным направлением сотрудничества является развитие кадрового потенциала экономик стран ШОС. "В том числе с этой целью Россия создает новую организацию — Международную ассоциацию сотрудничества по развитию навыков и профессий… Будем рады видеть ваши страны в составе ассоциации", — добавил Решетников.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.