МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. США планируют нарастить влияние в Латинской Америке с целью втянуть регион в противостояние России и Китая, запускают антироссийские информационные кампании. Об этом заявил глава российского Минобороны Сергей Шойгу на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022". Шойгу рассказал о роли новой Морокой доктрины в национальной безопасности

По его словам, стремления американцев к сдерживанию взаимодействия стран региона с другим полюсом силы приводят к угрозам безопасности в Латинской Америке.

"Цель этой политики — втянуть регион в противостояние с Россией и КНР, разрушить традиционные связи, заблокировать новые формы сотрудничества в военной и военнотехнической сферах", — подчеркнул министр.

Шойгу отметил, что США также развернули антироссийскую пропагандистскую деятельность в регионе, стремясь "скрыть правду причинах и ходе специальной военной операции на Украине".

Как считает глава Минобороны России, США рассчитывают сохранить влияние в Латинской Америке "в соответствии с положениями так называемой доктрины Монро". Вашингтон пропагандирует стремление жить в мире, хотя на самом деле желает нарастить военное присутствие, заблокировав тем самым возможность суверенного развития государств.