Шойгу заявил о стремлении США нарастить влияние в Латинской Америке
Шойгу: США стремяться втянуть Латинскую Америку в противостояние с Россией и Китаем
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МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. США планируют нарастить влияние в Латинской Америке с целью втянуть регион в противостояние России и Китая, запускают антироссийские информационные кампании. Об этом заявил глава российского Минобороны Сергей Шойгу на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022".
По его словам, стремления американцев к сдерживанию взаимодействия стран региона с другим полюсом силы приводят к угрозам безопасности в Латинской Америке.
"Цель этой политики — втянуть регион в противостояние с Россией и КНР, разрушить традиционные связи, заблокировать новые формы сотрудничества в военной и военнотехнической сферах", — подчеркнул министр.
Шойгу отметил, что США также развернули антироссийскую пропагандистскую деятельность в регионе, стремясь "скрыть правду причинах и ходе специальной военной операции на Украине".
Как считает глава Минобороны России, США рассчитывают сохранить влияние в Латинской Америке "в соответствии с положениями так называемой доктрины Монро". Вашингтон пропагандирует стремление жить в мире, хотя на самом деле желает нарастить военное присутствие, заблокировав тем самым возможность суверенного развития государств.
https://1prime.ru/world/20220816/837796578.html
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