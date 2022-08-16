МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Своим требованием к Западу оплачивать газ только в рублях Россия смогла не только существенно укрепить свою экономику, но и побудила другие страны начать отказываться от доллара, пишет китайское издание Global Times. WSJ: у ЕС закончились варианты экономического давления на Россию

В материале отмечается, что "такая смелая мера (российский ультиматум. — Прим. Ред.) сразу помогла стабилизировать стоимость рубля и значительно смягчить негативное влияние западных санкций".

Более того, действия американских властей, как заморозка российских активов и неправильная денежно-кредитная политика США усилили негативное восприятие американской валюты в других странах, добавляется в публикации.

"Мысль о том, что США могут захватить активы любого, кто отказывается подчиняться диктату Вашингтона, действительно нервирует и побуждает все больше стран диверсифицировать свои резервные активы, отказываясь от доллара", — объясняется в статье.

Обозреватели Global Times также акцентировали внимание на том, что Федеральная резервная система США заботится только об интересах Америки и инвесторов с Уолл-Стрит, а американский центральный банк в последнее время часто ошибался, провоцируя взлеты и падения ликвидности и инфляционные кризисы.

"Беспрецедентные западные санкции, наложенные на Россию, включая ограничения в отношении ее центрального банка, теперь все больше угрожают ослабить господство доллара США и могут привести к еще большей фрагментации международной валютной системы", — резюмировало Global Times.

Западные страны ввели против Москвы новые санкции после начала спецоперации российской армии по демилитаризации и денацификации Украины. Так, оказались заморожены российские резервы на сумму около 300 миллиардов долларов. Также стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Кроме того, с отечественного рынка стали уходить западные компании. При этом нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо. Россия ответила на рекордные в мировой истории экономические санкции газовым ультиматумом. В конце марта российский президент Владимир Путин потребовал перевести контракты "Газпрома" с недружественными странами на расчеты в рублях.