МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. США одобряют почти все экспортные запросы Китая в сфере технологий, что может укрепить военно-технологический потенциал КНР, однако при этом рассматривают усиление технологической конкуренции с Пекином в качестве главной угрозы для национальной безопасности, пишет газета Wall Street Journal. Аналитики ожидают роста промышленного производства в США в июле

Как пишет издание, по данным министерства торговли США, в 2020 году сумма экспорта из США в Китай составила 125 миллиардов долларов. Тогда ведомство "одобрило 94%, или 2652 заявки на экспорт технологий в Китай".

По данным газеты, результатом такой торговой политики является то, что "США продолжают отправлять в Китай множество полупроводников, аэрокосмических компонентов, технологий искусственного интеллекта и других товаров, которые могут быть использованы для продвижения военных интересов Пекина".

Газета отмечает, что, по мнению критиков такого подхода, чиновники министерства торговли США "ненадлежащим образом отдают приоритет коммерческим интересам США над национальной безопасностью".

На прошлой неделе Байден подписал закон о мерах поддержки американских производителей полупроводников на 52,7 миллиарда долларов для усиления позиций в конкуренции с Китаем. Администрация Байдена в обзоре цепочки поставок в 2021 году признавала значительную зависимость страны от продукции TSMC, и, по данным исследовательской группы Capital Economics, именно эта тайваньская компания производит более 90% самых современных микрочипов в мире. Крупнейшие технологические корпорации США, включая Apple, Intel, NVIDIA, Qualcomm, AMD и Broadcom, закупают микрочипы у TSMC, в то время как правительство США зависит от тайваньских микрочипов для производства некоторых наиболее важных и сложных систем, включая вооружение. По мнению экспертов, нынешняя политика Вашингтона в отношении острова несет значительные риски в случае, если ситуация выльется в вооруженный конфликт и затронет производство полупроводников на Тайване, поставляемых на американский рынок.