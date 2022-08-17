МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Агентство США по международному развитию (USAID) потратит свыше 68 миллионов долларов на покупку украинского зерна, сообщает Wall Street Journal. В FAO заявили, что помогут Украине в хранении зерна

"USAID потратит более 68 млн долларов на покупку и доставку украинского зерна", — говорится в материале.

Издание отмечает, что это самая большая экспортная сделка после начала российской спецоперации на Украине.

Средства будут предоставлены через Всемирную продовольственную программу, пишет WSJ.