2022-08-17T01:34:00+03:00
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2022-08-17T01:34:00+03:00
2022
https://1prime.ru/world/20220817/837804844.html
WSJ сообщил об объемах закупки украинского зерна госагентством США
Мировая экономика
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Агентство США по международному развитию (USAID) потратит свыше 68 миллионов долларов на покупку украинского зерна, сообщает Wall Street Journal. "USAID потратит более 68 млн... ПРАЙМ, 17.08.2022
новости, сельское хозяйство, экономика, мировая экономика, the wall street journal, сша, usaid, украинское зерно
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Агентство США по международному развитию (USAID) потратит свыше 68 миллионов долларов на покупку украинского зерна, сообщает Wall Street Journal.
"USAID потратит более 68 млн долларов на покупку и доставку украинского зерна", — говорится в материале.
Издание отмечает, что это самая большая экспортная сделка после начала российской спецоперации на Украине.
Средства будут предоставлены через Всемирную продовольственную программу, пишет WSJ.