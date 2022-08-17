МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. США, ЕС и Канада призывают присвоить российским алмазам статус "кровавых" из-за ситуации на Украине, сообщает газета New York Times со ссылкой на письмо представителя американского госдепа Джорджа Каджати, адресованное председателю Кимберлийского процесса. De Beers сократила продажи алмазов за последние две недели

Кимберлийский процесс объединяет свыше 80 стран. Организация была создана в 2000 году и названа по имени города Кимберли в ЮАР, где прошла первая конференция по борьбе с так называемыми "кровавыми алмазами" — нелегально добытыми драгоценными камнями, средства от продажи которых направляются на финансирование региональных конфликтов и террористических группировок.

Как отмечает газета, в июне на собрании Кимберлийского процесса в Ботсване подняли вопрос об алмазах из РФ. Однако, обсуждение закончилось после вето России, Китая и Белоруссии. Тогда начались споры по поводу того, должна ли РФ принимать участие в работе процесса.

По данным издания, США запретили импорт российских необработанных алмазов, но российские бриллианты все равно попадают в страну. Газета также утверждает, что большинство алмазов из России якобы обрабатывают в Индии, где их маркируют как алмазы индийского происхождения.

Попытки правительств западных стран присвоить алмазам из РФ статус "кровавых" являются "политической демагогией", заявили газете в пресс-службе российского Минфина.