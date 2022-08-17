NYT: США, Евросоюз и Канада хотят присвоить российским алмазам статус "кровавых"
МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. США, ЕС и Канада призывают присвоить российским алмазам статус "кровавых" из-за ситуации на Украине, сообщает газета New York Times со ссылкой на письмо представителя американского госдепа Джорджа Каджати, адресованное председателю Кимберлийского процесса.
Кимберлийский процесс объединяет свыше 80 стран. Организация была создана в 2000 году и названа по имени города Кимберли в ЮАР, где прошла первая конференция по борьбе с так называемыми "кровавыми алмазами" — нелегально добытыми драгоценными камнями, средства от продажи которых направляются на финансирование региональных конфликтов и террористических группировок.
Как отмечает газета, в июне на собрании Кимберлийского процесса в Ботсване подняли вопрос об алмазах из РФ. Однако, обсуждение закончилось после вето России, Китая и Белоруссии. Тогда начались споры по поводу того, должна ли РФ принимать участие в работе процесса.
По данным издания, США запретили импорт российских необработанных алмазов, но российские бриллианты все равно попадают в страну. Газета также утверждает, что большинство алмазов из России якобы обрабатывают в Индии, где их маркируют как алмазы индийского происхождения.
Попытки правительств западных стран присвоить алмазам из РФ статус "кровавых" являются "политической демагогией", заявили газете в пресс-службе российского Минфина.
https://1prime.ru/world/20220817/837805987.html