МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Заморозка Западом активов Афганистана парализовала банковский сектор и связанные с ним отрасли экономики, это может лишить страну шанса отказаться от наркопроизводства, заявил РИА Новости директор департамента новых вызовов и угроз МИД РФ Владимир Тарабрин. Эксперт назвал цель Афганистана при покупке российской нефти по бартеру

Он отметил, что еще в мае 2021 года, до ухода американцев из Афганистана, генеральный инспектор США по вопросам восстановления Афганистана Джон Сопко в докладе констатировал, что страна была близка к гуманитарной катастрофе.

"Не менее 23 миллионов человек нуждались в срочной продовольственной помощи. Прибавьте к этому блокировку западными странами финансовых активов Афганистана, которая обеспечила паралич не только банковской отрасли, но и связанных с ней промышленности и сельского хозяйства", — заявил Тарабрин.

"В данных сложнейших условиях культивация опийного мака и производство наркотиков остаются чуть ли не единственным источником дохода для афганского населения. С учетом засухи, отсутствия посевного материала и удобрений с трудом просматриваются перспективы их замены на легальные культуры", — отметил дипломат.

В феврале 2022 года президент США Джо Байден подписал указ, предусматривающий блокировку хранящихся в американских банках 7 миллиардов долларов активов Центрального банка Афганистана. Предполагалось, что половину из этих средств в будущем задействуют для удовлетворения гуманитарных нужд афганского народа после соответствующего решения суда. Остальные 3,5 миллиарда предполагалось оставить в США и использовать для компенсации семьям жертв террористических атак, включая теракты 11 сентября 2001 года.