МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Импорт в Японию в июле достиг рекордных объемов на фоне стремительного роста мировых цен на энергоносители и ослабления японской иены, превысив объем экспорта и увеличив дефицит внешней торговли страны, а также просигнализировав о дальнейшем ухудшении условий торговли для ориентированной на экспорт японской экономики. Минфин Японии сообщил о возобновлении импорта российской нефти

Между тем опубликованные ранее данные указали на улучшение настроений в деловых кругах Японии в августе, а ключевой индикатор капиталовложений компаний в июне восстановился после падения в предыдущем месяце.

Хотя эти неоднозначные данные и свидетельствуют об устойчивости японской экономики, власти страны, вероятно, будут продолжать подчеркивать необходимость дополнительного стимулирования экономики, еще не оправившейся от удара, нанесенного по ней пандемией COVID-19, в том числе ввиду ухудшения перспектив мировой экономики.

"Впоследствии рост экспорта, вероятно, будет замедляться на фоне ужесточения денежно-кредитной-политики в других странах, что может ослабить стремление компаний производить инвестиции", — говорит Такеши Минами, главный экономист Norinchukin Research Institute.

"К концу текущего года и в начале следующего движимая экспортом экономика Японии будет терять импульс к росту на фоне усиления опасений относительно мирового экономического спада", — полагает он.

Согласно данным, опубликованным в среду Министерством финансов Японии, экспорт этой страны в июле увеличился на 19,0% по сравнению с тем же периодом прошлого года, отметившись ростом уже 17-ый месяц подряд. Экономисты прогнозировали рост экспорта на 18,2%.

Импорт в июле вырос на 47,2% по сравнению с июлем прошлого года, до рекордной суммы 10,2 трлн иен (76,06 млрд долларов США), чему способствовало подорожание сырой нефти, угля и СПГ. Экономисты прогнозировали рост импорта на 45,7%.

В результате дефицит внешней торговли Японии вырос до 1,4368 трлн иен. Значительный вклад в увеличение этого показателя внесло падение японской иены на 23,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года, способствовавшее увеличению расходов на импорт.

Согласно опубликованным ранее данным, заказы на новое оборудование, являющиеся ключевым индикатором капиталовложений компаний, в июне выросли на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем, нивелировав снижение, зафиксированное в мае, но не дотянув до прогноза экономистов, ожидавших роста этих заказов на 1,3%. В апреле-июне базовые заказы на оборудование выросли на 8,1% по сравнению с предыдущим кварталом, продемонстрировав самый быстрый рост с 4-го квартала 2020 года.

По оценкам компаний, в июле-сентябре базовые заказы могут упасть на 1,8% после сильного роста во 2-м квартале. Этот прогноз уязвим для понижательных рисков со стороны замедления роста экономике в Китае и новых вспышек COVID-19.

Индекс настроений в производственном секторе Японии Reuters Tankan в августе вырос на 4 пункта до 13, а в ближайшие три месяца может достигнуть 15 пунктов. Индекс настроений в сфере услуг вырос до 19 пунктов с 14 в июле и в ближайшие три месяца, вероятно, стабилизируется на этом уровне, благодаря, помимо прочего, смягчению коронавирусных ограничения в таких сферах как туризм и общественное питание.