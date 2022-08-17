МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Народный банк Китая (ЦБ) в среду на фоне крупных вспышек коронавирусной инфекции в ряде провинций понизил курс юаня к доллару до 6,7863, что стало минимальным показателем за последние три месяца, следует из заявления на сайте ЦБ. WSJ: США одобряют экспорт технологий в Китай

Средний обменный курс юаня к доллару в среду упал на 133 базисных пункта, а днем ранее — на 320. Курс в среду стал самым низким с 16 мая этого года, когда он остановился на отметке в 6,7871.

ЦБ Китая начал снижать курс национальной валюты с конца апреля на фоне многочисленных вспышек коронавирусной инфекции, в частности локдауна в Шанхае и вызванных им перебоев в производстве и логистике. Так, 26 апреля курс юаня показал самое большое падение с 13 августа 2015 года, снизившись сразу на 681 базисный пункт. В мае на фоне улучшений эпидемиологической ситуации курс юаня начал расти, а с середины июня наблюдались его небольшие колебания в пределах не более 360 базисных пунктов.

Власти Китая в социально-экономическом плане развития страны, обнародованном на открытии парламентской сессии 5 марта, объявили о намерении сохранять стабильный курс юаня на рациональном и сбалансированном уровне в 2022 году, а также осуществлять взвешенную монетарную политику.

В последние недели в разных регионах Китая возникли крупные вспышки COVID-19, сильнее других пострадали островная курортная провинция Хайнань и Синьцзян-Уйгурский автономный район на западе страны, за минувшие сутки в Китае выявили 637 подтвержденных случаев заражения и 2399 бессимптомных носителей. Всего за время пандемии в Китае выявили 236 898 случаев заражения коронавирусом, 5226 человек от болезни скончались.