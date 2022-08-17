МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Жители европейских стран платят рекордные суммы за газ, пишет автор польского издания Biznesalert.pl. Хотя традиционно август является месяцем с самым низким уровнем потребления "голубого топлива", в этом году ситуация кардинально изменилась: аномальная жара в Европе и сложности с импортом сырья на зиму толкают цены все выше и выше. СМИ раскрыло местонахождение турбины для "Северного потока"

Как отмечает автор статьи Войцех Грычка, обрушившаяся на страны Европы жара и трудности с покупкой газа на зиму привели к тому, что цены показывают новые рекордные значения. В середине августа за кВт*ч приходится платить уже 229,8 евро.

Как правило в августе потреблени газа снижено и именно это время на электростанциях используют для проведения ремонтных работ. Однако в этом году жара и сильная засуха в Европе заставили увеличить потребление электроэнергии для охлаждения. Это, по мнению обозревателя, убивает экономику региона.

Автор отмечает, что из-за засухи затруднена транспортировка угля по внутренним водным артериям Европы и ограничена работа атомных электростанций. В итоге даже при условиях высоких цен на этот вид энергоносителя газовые электростанции должны работать.

Неблагоприятные погодные условия вынудили каждую страну региона бороться с внутренними энергетическими проблемами и вводить ограничения на экспорт энергии. В частности, даже такой энергетический гигант, как Норвегия, был вынужден зафиксировать снижение экспорта энергоносителей на 13 миллионов кубометров в сутки.

Российский экспорт газа по трубопроводу "Северный поток — 1" все еще остаются на уровне 20% от максимальной пропускной способности, по "Турецкому потоку" в сторону Европы (в Грецию, Сербию, Венгрию) прокачка составляет около 87% от пропускной способности газопровода, это порядка 41 миллионов кубометров в день.

В Германии, которая является крупнейшим потребителем газа в Европе, парламент был вынужден утвердить новый газовый налог. С 1 октября текущего года его будут платить все потребители. Большую часть вырученных денег намерены перераспределить в пользу импортеров газа. По мнению властей, именно они сильнее всего пострадали из-за ограничения поставок из РФ.