МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Антироссийские санкции обернулись для стран, которые их вводили, серьезной ошибкой, пишет в своей статье для Berliner Zeitung парламентарий, глава комитета бундестага по вопросам энергетики и климата Клаус Эрнст. СМИ: экономика Европы загибается от засухи и высоких цен на газ

"Энергетические санкции против России оказались серьезной ошибкой! Крупная рецессия неизбежна. Ставить под угрозу энергоснабжение крупнейшей экономики Европы — это харакири, это наносит ущерб гражданам и промышленности и никак не помогает Украине", — рассуждает депутат бундестага.

Политик отметил, что в Германии никто не сможет пережить грядущую зиму без потерь. Если уже сейчас, летом, беспрецедентные цены на энергоносители и вызванная ими высокая инфляция сказались на росте чека рядовых немцев и на АЗС, и в супермаркете, то ожидания отопительного периода вызывают беспокойство за граждан с низким доходом.

По мнению Эрнста, Россия от этой ситуации только выигрывает. Помимо этого парламентарий вновь призвал ввести в эксплуатацию полностью готовый к работе "Северный поток — 2". Для этого необходимо сесть за стол переговоров с Москвой: это поможет предотвратить "жаркую" осень и холодную зиму.

После начала спецоперации на Украине страны Запада усилили санкционное давление на Россию и ввели беспрецедентные экономические санкции. Эти меры — в том числе направленные против покупки у российских экспортеров энергоносителей — обернулись проблемами для самих США и Европы. Выросли цены на энергоносители, топливо и продукты питания. В результате инфляция по всему миру впервые за долгое время показала двузначные цифры. в частности, свежие данные по Великобритании зафиксировали инфляцию выше 10 процентов.

