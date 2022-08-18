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Агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг Украины
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Международное рейтинговое агентство Fitch заявило, что повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте с "RD" до "CC". "Fitch Ratings повысило... ПРАЙМ, 18.08.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch заявило, что повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте с "RD" до "CC".
"Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте до "CC" с "RD", — говорится в сообщении Fitch.
В субботу, 13 августа, международные рейтинговые агентства Fitch Ratings и S&P Global Ratings понизили рейтинги Украины в иностранной валюте до "RD" (ограниченный дефолт).