МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch заявило, что повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте с "RD" до "CC". Fitch подтвердило рейтинг финской Fortum на уровне "ВВВ"

"Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте до "CC" с "RD", — говорится в сообщении Fitch.

В субботу, 13 августа, международные рейтинговые агентства Fitch Ratings и S&P Global Ratings понизили рейтинги Украины в иностранной валюте до "RD" (ограниченный дефолт).