МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Венесуэла готова предложить иностранным инвесторам земли для открытия производств, уже есть заинтересованные бизнесмены, сообщил президент страны Николас Мадуро. Венесуэла возобновила поставки нефти в Испанию

"У нас 30 миллионов гектар, готовых к производству… Это хорошая земля — с водой, с постоянным и благоприятным климатом… И есть люди, желающие производить. Приезжали инвесторы из Бразилии, Аргентины, Уругвая, ОАЭ, Саудовской Аравии, Катара, Турции, они приезжали, чтобы посмотреть земли Венесуэлы", — сказал он на совещании по развитию производства.

"У нас есть модель бизнеса, чтобы создать альянс, чтобы они приехали производить. И значительная часть этого производства пойдет в их страны, и мы получим деньги. А другая часть производства будет рассчитана на местный рынок. Мы готовы к этому", — добавил Мадуро.

Выступление президента транслировалось в его соцсетях.