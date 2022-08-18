Венесуэла предлагает иностранным инвесторам земли для открытия производств
Мадуро: Венесуэла готова предложить иностранным инвесторам земли для создания производств
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МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Венесуэла готова предложить иностранным инвесторам земли для открытия производств, уже есть заинтересованные бизнесмены, сообщил президент страны Николас Мадуро.
"У нас 30 миллионов гектар, готовых к производству… Это хорошая земля — с водой, с постоянным и благоприятным климатом… И есть люди, желающие производить. Приезжали инвесторы из Бразилии, Аргентины, Уругвая, ОАЭ, Саудовской Аравии, Катара, Турции, они приезжали, чтобы посмотреть земли Венесуэлы", — сказал он на совещании по развитию производства.
"У нас есть модель бизнеса, чтобы создать альянс, чтобы они приехали производить. И значительная часть этого производства пойдет в их страны, и мы получим деньги. А другая часть производства будет рассчитана на местный рынок. Мы готовы к этому", — добавил Мадуро.
Выступление президента транслировалось в его соцсетях.
https://1prime.ru/world/20220818/837817422.html
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