МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Страны Запада не предлагают в ООН вводить новые антироссийские санкции из-за опасения, что их не поддержат другие страны, передает Reuters, ссылаясь на заявления источников в дипломатических кругах. В Китае отметили вред санкций, введенных против России из-за Украины

Обобщая высказывания собеседников, Reuters утверждает, что все больше государств отказываются публично критиковать Российскую Федерацию.

В материале, в частности, говорится: "В некоторых случаях западные страны уклоняются от конкретных шагов, опасаясь низкой поддержки, поскольку рост числа воздержавшихся при голосовании сигнализирует о растущем нежелании публично выступать против Москвы".

При этом научный сотрудник Университета ООН Ричард Гован заявил в беседе с агентством, что со временем становится все труднее найти "разумные способы наказать" Россию.

В то же время высокопоставленный азиатский дипломат отметил, что поддержка антироссийских мер "будет снижаться, поскольку мартовские резолюции ООН представляют собой высшую точку. Никто не жаждет дальнейших действий, если только не будут пересечены красные линии".