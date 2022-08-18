На Украине объяснили, в чем состоит последний шанс США навредить России
Илья Кива: для дестабилизации ситуации в России США могут перевыпустить долларовые купюры
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МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. По его словам, США могут провести перевыпуск долларовых купюр — это последняя возможность для Соединенных Штатов навредить России, но эта мера также может нанести урон мировой экономике, заявил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной Рады Илья Кива. в своем заявил о последнем шансе США навредить России.
"Вашингтон может использовать свою последнюю возможность для дестабилизации ситуации в России, нанесения ущерба мировой экономике и возможность частичного списания своих долгов — объявить о начале выпуска новых долларовых банкнот и начать обмен на старые по удобным для себя правилам", — заявил Кива, добавив, что эта мера создаст проблемы всем, кто хранит свои сбережения в долларах.
https://1prime.ru/world/20220818/837818295.html
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