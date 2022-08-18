МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. По его словам, США могут провести перевыпуск долларовых купюр — это последняя возможность для Соединенных Штатов навредить России, но эта мера также может нанести урон мировой экономике, заявил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной Рады Илья Кива. в своем заявил о последнем шансе США навредить России. Reuters выяснил, почему Запад опасается вводить новые санкции против России

"Вашингтон может использовать свою последнюю возможность для дестабилизации ситуации в России, нанесения ущерба мировой экономике и возможность частичного списания своих долгов — объявить о начале выпуска новых долларовых банкнот и начать обмен на старые по удобным для себя правилам", — заявил Кива, добавив, что эта мера создаст проблемы всем, кто хранит свои сбережения в долларах.