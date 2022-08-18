МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Экономисты Польского экономического института предрекли стране спад ВВП во второй половине текущего года, а причиной этого стало снижение трат поляков, пишет издание Polska Agencja Prasowa со ссылкой на экспертов. The Hill: этой зимой США могут замерзнуть вместе с Европой

Самая заметная стагнация уже была зафиксирована в торговле и строительстве.

"Экономические результаты во втором квартале были хорошими, но вторая половина года принесет замедление", — комментируют экономисты Польского экономического института (PIE) данные Главного управления статистики (GUS) страны.

Польше по итогам 2022 года прогнозируют экономический рост немного выше уровня в 4,5%. Из опубликованной накануне оценки GUS следует, что ВВП за второй квартал вырос на 5,3% по отношению к 8,5% в первом квартале. Прогноз по четвертому кварталу — снижение на 2,3%.

В своем комментарии PIE признал, что данные по статистике страны оказались слабее рыночного прогноза на уровне 6%. В институте также отметили связь замедления с более низким ростом потребительских расходов граждан на фоне сохранения темпов роста инвестиций на уровне прошлого квартала.

"Экономические результаты по-прежнему увеличивались за счет накопления акций предприятиями; вероятно, это последний такой квартал", — говорится в сообщении.