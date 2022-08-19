Посол Антонов объяснил, как США запугивают международный бизнес
Посол Антонов: хаотичная политика США в области санкций запугала международный бизнес
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МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Международные компании запуганы хаотичной и бессмысленной политикой, которой следуют США при введении санкций против России, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Результатом хаотичного нагромождения Вашингтоном бессмысленных ограничений стали огромные издержки для бизнеса и рядовых граждан. Финансовые учреждения и международные компании, запуганные американскими регуляторами, опасаются осуществлять даже рутинные операции", — заявил Антонов.
По его словам, бизнесмены настолько боятся карательных органов США, что на них не действуют попытки разъяснить предусмотренные исключения из санкционного режима, в частности в продовольственный сфере.
Российский дипломат резюмировал, что закономерный итог, которого сумели "добиться" США, — это дополнительная дестабилизация мировой экономики, которая в условиях сохраняющихся последствий пандемии и без того переживает не лучшие времена.
"Одновременно рестрикции рикошетом бьют по самим зачинщикам санкционного безумия", — добавил он.
По словам Антонова, лишь зацикленность на рестрикциях не позволяет Вашингтону осознать, что выбранная стратегия потерпела неудачу, а попытки "разорвать в клочья" российскую экономику провалились.
https://1prime.ru/world/20220819/837830353.html
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