МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Международные компании запуганы хаотичной и бессмысленной политикой, которой следуют США при введении санкций против России, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Посол Антонов прокомментировал введение очередных санкций США

"Результатом хаотичного нагромождения Вашингтоном бессмысленных ограничений стали огромные издержки для бизнеса и рядовых граждан. Финансовые учреждения и международные компании, запуганные американскими регуляторами, опасаются осуществлять даже рутинные операции", — заявил Антонов.

По его словам, бизнесмены настолько боятся карательных органов США, что на них не действуют попытки разъяснить предусмотренные исключения из санкционного режима, в частности в продовольственный сфере.

Российский дипломат резюмировал, что закономерный итог, которого сумели "добиться" США, — это дополнительная дестабилизация мировой экономики, которая в условиях сохраняющихся последствий пандемии и без того переживает не лучшие времена.

"Одновременно рестрикции рикошетом бьют по самим зачинщикам санкционного безумия", — добавил он.

По словам Антонова, лишь зацикленность на рестрикциях не позволяет Вашингтону осознать, что выбранная стратегия потерпела неудачу, а попытки "разорвать в клочья" российскую экономику провалились.