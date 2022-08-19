МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Поддерживающая Украину коалиция западных стран рискует развалиться под давлением нового экономического кризиса, который может стать крупнейшим потрясением такого рода в истории на фоне антироссийских санкций, пишет в своей статье для The National Interest историк и специалист по международным отношениям Роберт Инглиш. СМИ: ЕС готовится к одному из крупнейших газовых кризисов в истории

Он считает, что Вашингтон и Брюссель раз за разом ошибались в вопросах действий Москвы, что приводило только к тяжелым для последствиям для стран Запада. По мнению Инглиша, нельзя забывать о том, как легко списали экономические реформы 2000-х годов на везение, так как именно тогда резко взлетели цены на энергетику. При этом предпринятые Москвой в 2014 году защитные меры посчитали несерьезными и пренебрегли ими.

Эксперт по международным отношениям считает, что такой послужной список недооценки экономического развития России вполне ожидаемо привело к ситуации, когда многие страны поддались высокомерию в ожидании быстрого удушения позиции Москвы.

"Справедливости ради следует отметить, что принятые меры были беспрецедентными", — отметил историк.

Крупные российские банки были исключены из системы международных платежей SWIFT, а золотовалютные резервы страны на свыше 600 миллиардов долларов были заблокированы — эти шаги, как пишет Инглиш, должны были задушить российскую торговлю. Однако, в жизни все оказалось иначе и Москва оказалась хорошо подготовлена к этим мерам.

Еще один промах в оценке положения России на мировой арене касается энергетического рынка. Страны Запада заявили о планах прекратить импорт сырой нефти и природного газа, однако этот шаг пошатнул не Москву, а Запад.

"Отлично, — ответили русские, — мы можем ускорить ваш переход на новые источники энергии, сократив поставки газа, которые мы вам отправляем прямо сейчас ". На что в ЕС в панике ответили: "Подождите, мы так не будем готовы вам навредить, прекратив импорт газа до 2026 года! Вы нас шантажируете!" — сыронизировал автор.

Белый дом давно настраивал своих коллег в Европе на этот безрассудный шаг. "Европейцев подтолкнули к этому лидеры США, которые давно выступали за замену российского трубопроводного газа американским СПГ — даже несмотря на то, что у США нет экспортного, а у ЕС нет принимающего терминала и необходимых танкерных мощностей. А теперь Европа ведет себя как начальник, который вопит: "Подожди, ты не можешь уйти, я хотел тебя сначала уволить!" — пишет обозреватель.

Как показали последние опросы жителей большого числа европейских стран — Греции, Испании, Италии и Германии — все больше людей не согласны с политикой властей по вооружению Украины вместо того, чтобы работать на политику прекращения огня, отметил специалист.

"Официальные лица ЕС и НАТО в основном игнорируют эти разногласия и призывают к терпению в попытках "победить Россию". О чем молчат, так это о том, что эта политика никогда не подвергалась проверке выборами. Многие ворчат, что подобные меры были навязаны высокооплачиваемыми "брюссельскими бюрократами", не подотчетными ни одному избирателю от народа, создавая "фальшивую солидарность", которая, вероятно, рухнет под усилением экономического давления", — считает Инглиш.

После начала спецоперации на Украине страны Запада ввели против России беспрецедентные санкции. Было объявлено о заморозке золотовалютных резервов страны и других активов, все чаще стали заявлять о работе над сокращением или полном отказе от покупки у России энергоносителей. В результате этих шагов страны Европы и США столкнулись с новыми проблемами: рост инфляции, подорожание продуктов питания и небывалые тарифы на энергоресурсы.

