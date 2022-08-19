МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Глобальный энергетический кризис уже нельзя назвать случайным последствием спецоперации на Украине или пандемии, говорится в статье Financial Times. СМИ: ЕС готовится к одному из крупнейших газовых кризисов в истории

У западных стран, как полагает колумнист издания, существует как минимум две структурные проблемы, повлекшие за собой дефицит энергоресурсов и рекордные цены на них.

Зимой западные страны окажутся перед сложной дилеммой: им надо будет срочно найти способы снизить урон от энергокризиса. В тексте отмечается, что он начал принимать катастрофические масштабы, а часть стран Азии, Ближнего Востока и Африки уже сейчас оказались на пороге экономических и политических проблем. Страны-импортеры сжиженного природного газа оказались вынуждены конкурировать с европейскими потребителями, которые пришли на рынок СПГ последними, пытаясь найти замену трубопроводному газу из России. Например, Пакистан с начала лета не смог получить ни одного предложения по поставкам СПГ. Учитывая, что в бедных государствах большая доля ресурсов тратится на субсидирование потребления энергии, новых реалиях цен на энергоресурсы часть из них не смогут себе этого позволить. Автор статьи приводит еще один пример того, как цены сказываются на внутренних делах стран. В августе регулятор Шри-Ланки повысил тарифы для самых бедных потребителей на 264%.

В Европе власти тоже хотят придумать способ одновременно поддержать домохозяйства и потребителей энергоресурсов и снизить спрос на энергию на фоне высоких цен на газ и все остальное. TNI: западную коалицию, которая поддерживает Зеленского, ждет крах

Но ни одна страна так и не смогла придумать способ нарастить поставки и снизить цены на энергию. Это, пишет автор, связано с тем, что кризис не является случайным последствием пандемии коронавируса или спецоперации: у проблемы гораздо более глубокие корни. Не стоит забывать, что в основе сложившейся ситуации есть две структурные проблемы. Первая: пренебрежение Запада тем фактом, что для роста глобальной экономики необходимо все больше и больше энергоресурсов, как бы неприглядно с точки зрения климата и экологии это не выглядело.

Во-вторых, страны мало что способны сделать для немедленного ускорения процесса перехода от горючих ископаемых на чистые источники энергии.

Единственный выход из этой ситуации, считает обозреватель, это реалистичный взгляд на проблему в краткосрочной перспективе. Необходимо признать, что у Запада нет обратного пути к дешевой энергии. Не менее важно также осознавать геополитические реалии. При этом грядущая зима несет Западу своеобразную расплату.

"Правительствам придется либо смириться с экономическими невзгодами таких масштабов, которые могут оказаться серьезным испытанием для самой материи демократической политики, либо признать, что поставки энергоносителей накладывают существенные ограничения на те средства, с помощью которых они могут помочь Украине защитить себя", — подытожил автор статьи.

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