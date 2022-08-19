МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Индекс потребительского доверия в Великобритании рекордно упал по сравнению с показателями во время крупных рецессий последних 50 лет, сообщает газета Guardian со ссылкой на исследование, проведенное аналитической компанией GfK. СМИ: в Британии посоветовали следующему премьеру винить в росте цен Россию

Согласно данным исследования, в настоящий момент индекс потребительского доверия в Британии ниже, чем во время рецессий в середине 70-х, начале 80-х и 90-х, а также в конце 2000-х годов, пишет газета. В материале говорится, что этот показатель постоянно падал на протяжении всего 2022 года и в августе этого года снизился еще на три пункта, достигнув рекордно низкой отметки в минус 44, хотя еще год назад индекс составлял минус 8. Это связано со стремительно растущей инфляцией в стране, отмечается в сообщении.

"Заголовки газет один за другим показывают, что рекордная инфляция подрывает покупательную способность населения, и это вызывает тревогу у многих жителей Великобритании. Элементарно свести концы с концами стало кошмаром, и кризис доверия (покупателей) будет только усугубляться с наступлением темных осенних дней и холодных зимних месяцев", — приводит издание слова директора по стратегии работы с клиентами компании GfK Джо Стейтона.

После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.

Банк Англии повысил базовую процентную ставку на рекордные с 1995 года 50 базисных пунктов, до 1,75% с 1,25% годовых. Теперь ставка находится на максимальном уровне с декабря 2008 года, когда она составляла 2%. По прогнозам Банка, экономика Великобритании войдёт в рецессию с четвертого квартала этого года.

По данным Бюро национальной статистики Великобритании, годовая инфляция в стране по итогам апреля стала рекордной с марта 1982 года – 9% против 7% месяцем ранее. В августе стало известно, что инфляция в Великобритании достигла рекордной отметки в 10,1% по сравнению с 9,4% месяцем ранее.