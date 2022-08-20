МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Греция 20 августа официально выходит из режима усиленного надзора за экономикой и финансовым сектором, действовавшего с 2018 года после завершения третьей программы макрофинансовой помощи тройкой кредиторов. Однако простой мониторинг греческой экономики продлится до 2059 года, пока она не погасит 75% госдолга. В Греции отметили резкий рост импорта из России

Еврокомиссия 10 августа подтвердила, что с 20 августа перестанет проводить усиленное наблюдение за экономикой Греции, которое было назначено в 2018 году из-за внешней финансовой поддержки страны.

В августе 2018 года Греция вышла из программ внешней помощи, по которым в течение нескольких лет получала кредиты для стабилизации внутренней финансово-экономической ситуации в обмен на политику реформ и жесткой экономии. С того времени проводилось специальное усиленное наблюдение за развитием греческой экономикой, чтобы определить, насколько Греция соблюдает обязательства. В рамках этого механизма Еврокомиссия регулярно готовила отчеты, которые передавала в Европарламент, парламент Греции и рабочую группу Еврогруппы.

ЕК, среди прочего, признала, что Греция выполнила большую часть политических обязательств, взятых в период выхода из программы внешней помощи в 2018 году. ЕК также отметила, что греческая экономика стала существенно более устойчивой. Следовательно, усиленное наблюдение за ней со стороны Еврокомиссии больше не нужно, говорится в релизе.

С 21 августа страна перейдет на простой постпрограммный мониторинг, аналогичный тому, который в настоящее время применяется в Ирландии, Испании, Кипре и Португалии. Оценка хода экономики будет проводиться каждые полгода. Также будет ежеквартально проводиться оценка Европейским механизмом стабильности, как и во всех странах, заимствовавших из ЕСМ, которая, однако, не обнародуется.

После выхода из режима усиленного надзора Греция сможет свободно проводить свою экономическую политику с приоритетами, определяемыми правительством, а не Брюсселем. При этом она будет подчиняться тем же правилам контроля, которым подчиняется остальная Европа.

"У нас будет больше гибкости в применении мер, но при соблюдении европейских правил", — заявил министр финансов Христос Стайкурас.

Представители европейских институтов посещали Афины четыре раза в год и составляли соответствующие отчеты, по которым в значительной степени судили об экономическом будущем страны.

Невыполненные обязательства по реформированию экономики будут отслеживаться в рамках первого доклада о постпрограммном надзоре, который будет выпущен в ноябре этого года и на котором может быть основано решение Еврогруппы по последнему траншу мер по облегчению бремени задолженности, согласованное в июне 2018 года.

Список включает 22 обязательных условия со сроком завершения в октябре (кредитно-финансовый сектор, решение проблемы необслуживаемых и просроченных кредитов, сокращение невыплаченных пенсий, первичная медицинская помощь, земельный кадастр, трудовое право и другие).

Мониторинг со стороны европейских институтов будет продолжаться до 2059 года, то есть до тех пор, пока страна не погасит 75% кредитов, полученных по меморандумам.

Государственный долг Греции, включая внутригосударственные обязательства, на 30 июня 2022 года составлял 394,182 миллиарда евро, за год он вырос на 6,854 миллиарда евро.

Министр финансов Греции Христос Стайкурас заявил, что "достигнута великая национальная цель" и закрывается трудная глава для страны.

"Спустя 12 лет Греция возвращается к европейской нормальности и перестает быть исключением в еврозоне", — сказал Стайкурас.

По его словам, выход страны из-под усиленного надзора имеет ряд преимуществ: он укрепляет позиции Греции на международных рынках; придает дополнительный импульс динамике ее роста и инвестиционной привлекательности; предоставляет больше свободы в осуществлении экономической политики в рамках существующих в ЕС правил; приближает достижение последней поставленной цели — восстановление инвестиционного уровня.

Стайкурас назвал это достижением нынешнего правительства.

Однако бывший министр финансов Эвклид Цакалотос в связи с этим заявлением отметил, что праздновать правительству нечего, поскольку сроки выхода страны из-под усиленного надзора были давно определены.

"В 2018 году, когда мы выходили из меморандумов с кредиторами, у нас был горизонт выхода из-под усиленного надзора в 2022 году… Так что давайте скажем большое спасибо Христосу Стайкурасу, который пишет, что он запустил — запущенный с 2018 года — выход из-под усиленного надзора. Что его партии "Новая демократия" — по крайней мере, пока — удалось не пустить под откос страну, как в 2009 году", — заявил Цакалотос, напомнив, кто несет вину за финансовый кризис в стране.

"Конечно, я не недооцениваю способности "Новой демократии" обанкротить страну. У них есть традиции и талант", — заявил бывший министр финансов.