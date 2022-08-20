МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings заявило, что повысило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте до "CCC+" с "SD". Агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг Украины

На прошлой неделе рейтинговые агентства Fitch Ratings и S&P Global Ratings понизили рейтинги Украины в иностранной валюте до "RD" (ограниченный дефолт) и "SD" (выборочный дефолт) соответственно. Агентства сочли реструктуризацию долга Украины дефолтом. S&P тогда понизило рейтинг Украины в иностранной валюте до "SD/SD" (выборочный дефолт) с "CC/C".

"S&P Global Ratings повысило 19 августа долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги Украины в иностранной валюте до "CCC+/C" с "SD/SD", — говорится в заявлении агентства.