МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Германия движется к изоляционизму и находится в страхе от собственного будущего, написал в статье для польского консервативного портала Niezalezna.pl экономист Бартош Бартчак. Президент Польши подписал закон "О газовой безопасности" на случай кризиса

Он выразил уверенность, что Германию ожидает крах. И на то, по его мнению, есть две причины. Первая заключается в том, энергетическая политика Евросоюза, основанная на поставках газа из России, потерпела фиаско. Вторая — в том, что на горизонте появилась серьезная проблема в виде Китая. Таким образом, Германия, на взгляд автора, попала в геополитическую ловушку, которая определяется интересами Соединенных Штатов и Китая.

"И это может стать концом экономической мощи ФРГ", — утверждает Бартчак и предупреждает, что сложившаяся ситуация принесет немало проблем и Польше, тесно связанной с экономикой Германии.

Но заметил Бартчак и потенциальные выгоды для своей страны.

"Теперь мы можем попытаться вырваться вперед с современной промышленностью. И потенциальная новая холодная война — это прекрасная возможность для нас. Так построила свою мощь Южная Корея. Так что надо пожелать, чтобы на восточной границе Украины (и, не дай Бог, Белоруссии) опустился новый железный занавес. Даже если сначала нам будет больно", — написал польский экономист.