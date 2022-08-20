МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Виноделы во Франции потеряют объемы вина в этом году из-за засухи и аномальной жары, однако этот год нельзя назвать катастрофическим: без вина французы не останутся, рассказала РИА Новости менеджер по развитию французской ассоциации виноделов Vignerons Engagés Амели Пети. В Евросоюзе выступили против запрета на въезд россиян

Она объяснила, что есть много климатических факторов, которые с начала 2022 года повлияли на производство вина.

"Это, например, заморозки и град, которые привели к снижению объемов продукции в разных виноградниках во Франции, а летом еще засуха и сильная жара, которые также отразятся на объемах производимого вина", — отметила Пети.

По ее словам, когда во Франции начали цвести виноградники, влаги было немного, ведь засуха началась довольно рано в этом году, а пришедшая летом аномальная жара еще больше способствовала испарению воды в виноградных лозах.

"В этом году мы ожидаем 44 млн гектолитров вина – это больше, чем в 2021 году, так как тогда весенние заморозки сильно повлияли на урожай во многих регионах, но меньше, чем мы ожидали – например, 50 млн гектолитров, как было в 2020 году", — сообщила агентству представитель ассоциации виноделов.

Что же касается сортов вина, как отметила собеседница агентства, население не лишится ни одного из них, просто некоторые сорта будут представлены в меньших объемах.

"Сейчас у нас мало запасов в погребах, но мы надеемся заполнить их в 2022 году. Конечно, в этом плане у некоторой продукции будут сложности, однако этот год нельзя назвать катастрофическим с точки зрения объёмов и качества вина", — резюмировала Амели Пети.

Наиболее пострадавшими от засухи регионами во Франции, где производят вино, по ее словам, стали Луара, Бургундия и Бордо (последние два также сильно пострадали ранее от заморозков).

Франция этим летом уже пережила несколько волн аномальной жары, когда температура поднималась выше 40 градусов. Из-за засухи, возникшей вследствие высоких температур, в июле на всей территории страны ввели ограничения на использование воды.

Весной 2021 года поздние заморозки во Франции затронули несколько сотен тысяч гектаров виноградников, деревьев и полевых культур. Производство вина в стране в прошлом году снизилось на 19%, составив 37,6 миллиона гектолитров.