МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Почти две тысячи работников крупнейшего порта Великобритании по контейнерным перевозкам Филикстоу вышли на восьмидневную забастовку, требуя повышения заработной платы на фоне рекордной инфляции в стране, сообщает телеканал Sky News. Немцы запаниковали из-за новостей о "Северном потоке"

По сведениям телеканала, в забастовке принимают участие около 1900 членов профсоюза Unite, в том числе крановщики, механики и грузчики. Отмечается, что эта забастовка "вызывает опасения" по поводу нарушения цепочки поставок.

Как сообщил источник агентству PA, забастовки в порту станут лишь "неудобством, а не катастрофой". По его словам, цепочки поставок привыкли к сбоям после начала пандемии коронавируса.

Тем не менее, ранее в профсоюзе отмечали, что остановка работы порта Филикстоу может привести к серьёзным перебоям в логистике морских и автомобильных перевозок.

В Великобритании наблюдается волна забастовок на фоне рекордной инфляции в стране. На протесты выходят сотрудники железнодорожных компаний, адвокаты, сотрудники аэропортов, почтальоны и работники других сфер.

После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.

Ранее Банк Англии повысил базовую процентную ставку на рекордные с 1995 года 50 базисных пунктов, до 1,75% с 1,25% годовых. Теперь ставка находится на максимальном уровне с декабря 2008 года, когда она составляла 2%. По прогнозам Банка, экономика Великобритании войдёт в рецессию с четвертого квартала этого года.

В среду Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS) заявило, что годовая инфляция в Великобритании по итогам июля ускорилась до рекордных с 1982 года 10,1% с 9,4% месяцем ранее.