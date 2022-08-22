МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Аналитики Goldman Sachs уверены, что ожидания о скором наступлении рецессии в мире не оправдались. Эксперты пришли к выводу, что в следующем году спада мировой экономики не произойдет, несмотря на ужесточение центральными банками денежно-кредитной политики, сообщает Bloomberg. Blick: США обогатились на миллионы долларов на поставках газа в Европу

Goldman Sachs изучил девять стран, которые одними из первых ввели ужесточение, в основном это страны с развивающейся экономикой в ​​Латинской Америке, Центральной и Восточной Европе, а также Новую Зеландию. Ни в одной из них не было признаков рецессии, принимая во внимание, что их рынки труда продолжают оставаться на прежнем уровне. Эти экономики поддерживают прежде всего рост потребительских кредитов и неудовлетворенный спрос на рабочую силу. Негативными факторами остаются перегрев рынка труда и ослабление обменных курсов нацвалют.

Агентство подчеркнуло, что, несмотря на то, что еще слишком рано говорить о том, сократятся ли в конечном счете экономики стран, они все же могут избежать жесткой посадки.

"Их устойчивость поддерживает наш прогноз о том, что ни одна крупная экономика не войдет в рецессию, вызванную денежно-кредитной политикой, в течение следующего года", — резюмировали эксперты.

С другой стороны, угроза рецессии все еще актуальна для стран Европы. Ожидается, что в следующие кварталы за счет отмены многих коронавирусных ограничений произойдет рост спроса, однако его будет сдерживать давление повседневных расходов на доходы потребителей из-за подорожания энергоносителей.