АНКАРА, 22 авг — ПРАЙМ. Президент Турции Тайип Эрдоган считает, что для страны нет необходимости повышать процентную ставку. Власти Бельгии ожидают десять сложных зим

Ранее Центробанк Турции впервые в нынешнем году понизил процентную ставку с 14% до 13%.

"Турции нужно не повышать процентные ставки, а увеличивать инвестиции, занятость, производство, экспорт и положительное сальдо счета текущих операций", — сказал Эрдоган в своем обращении к народу после заседания кабмина.

Центробанк Турции в этом году держал ставку неизменной, при этом рост потребительских цен ускоряется, а национальная валюта слабеет. Так, если в конце января биржевой курс составлял около 13,5 турецкой лиры за доллар, то в конце февраля — уже 14 лир, а сейчас превысил 18 лир. Инфляция же в годовом выражении, по данным Института статистики страны, ускорилась по итогам июля почти до 80%.