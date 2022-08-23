МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Госкорпорация ВЭБ рассчитывает на расширение состава участников Межбанковского объединения ШОС за счет присоединения к нему не только новых стран и банков развития, но и других финансовых институтов. ОБ этом рассказал зампредседателя ВЭБ.РФ Даниил Алгульян. Путин обсудил с президентом Таджикистана отношения двух стран и саммит ШОС

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) – постоянно действующая межправительственная международная организация, основанная лидерами Казахстана, Китая, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана.

В рамках объединения действуют две неправительственные структуры: Деловой совет ШОС и Межбанковское объединение ШОС. МБО ШОС было создано для исполнения соглашения о межбанковском сотрудничестве в рамках ШОС. Участники МБО ШОС: Банк развития Казахстана, Государственный банк развития Китая, ВЭБ, государственный сберегательный банк "Амонатбанк" (Таджикистан), Национальный банк внешнеэкономической деятельности (Узбекистан), "РСК Банк" (Киргизия), Habib Bank Limited (Пакистан), Индийская инфраструктурная финансовая компания.

"Мы искренне надеемся, что число участников Межбанковского объединения будет расти. И здесь речь может быть не только о присоединении новых стран и новых банков развития, но и о том, чтобы подсоединять к работе МБО ШОС через единое окно банков-участников другие финансовые институты наших стран-участниц", — заявил Алгульян на XVIII заседании Совета МБО ШОС.

Он добавил, что участники могут использовать потенциал, которым обладает инициатива.

Кроме того, в госкорпорации ожидают, что что в 2022 году будет принята и запущена дорожная карта по увеличению доли нацвалют во взаимных расчетах стран-участниц ШОС.

Алгульян также назвал очень перспективным направлением развитие клиринговых платформ в рамках ШОС. "В нынешних условиях, когда мы с вами должны фактически обеспечивать кровеносную систему экономических отношений, клиринг является одним из перспективных инструментов, которые в настоящее время еще не в полной мере используются", — заключил он.