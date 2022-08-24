МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Чехию можно отнести к европейским странам, которые в своих политических решениях перегибают палку относительно России, заявил в беседе с радиостанцией Universum бывший глава МИД Чехии Ян Каван. В Швейцарии могут запретить газ в некоторых сферах при его нехватке зимой

По его прогнозу, нынешняя одержимость представителей властей страны добиться независимости от российских энергоресурсов вполне может привести к социальному взрыву. Политик также отметил, что "любимая мантра" о том, что Чехия относится к Западу, дополнилась утверждением правительства страны о "состоянии войны".

"Однако единственное вторжение, которое ведется на нашей территории, — это вторжение в наши кошельки", — добавляется в материале.

На вопрос о том, сможет ли Прага выстоять в условиях глобального энергокризиса бывший министр иностранных дел ответил, что одержимость чешских политиков независимостью от российских энергоресурсов возникла недавно: страна долгое время считала преимуществом поставки недорогого газа по "Дружбе" преимуществом. А нынешняя ситуация, когда Чехия покупает российский газ у Германии с наценкой вместо того, чтобы платить напрямую "Газпрому" — глобальная ошибка. Идея Евросоюза сократить потребление газа на 15% частью стран принята в штыки: Венгрия, Испания, Италия и Греция уже отказались выполнять эти условия.

"Мы относимся к тому относительно небольшому числу стран, которые перегибают палку", — отметил экс-глава МИД.

Он добавил, что,хотя чехи не являются народом, который легко "вывести на улицы", скоро гражданам может стать уже совсем невмоготу.

"Уже сегодня рост цен огромный. Если расходы средних домохозяйств с 25 тысяч вырастут до 80 — 90 тысяч, то откуда они возьмут эти деньги? А если рост цен скажется на всех остальных областях, что мы видим уже сегодня: энергетика, продукты, а также жилье, транспорт и так далее, — то не останется тех, кто бы не пострадал. Думаю, создастся плодородная почва для вероятных протестов", — подытожил Каван.